Кадыров сообщил о ликвидации двоих преступников в чеченском Гудермесе

Кадыров рассказал о ликвидации двоих преступников в Гудермесе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два преступника ликвидированы в чеченском городе Гудермесе во вторник 28 марта. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух преступниках в частном секторе Гудермеса. В ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены", - написал Кадыров в Telegram, добавив, что никто из сотрудников чеченских силовых структур не пострадал при ликвидации преступников.

Глава Чечни призвал не распространять слухи о причастности ликвидированных преступников к якобы недобитым остаткам бандитского формирования и иную фейковую информацию и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за успешное проведение операции.

"Гудермес живет спокойной жизнью", - резюмировал глава Чеченской Республикки.