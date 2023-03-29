Ученые назвали растение, которое может замедлить старение

Пижму зачастую используют в косметике, бальзамах, красителях Фото: EAST NEWS

Пижма обыкновенная обладает множеством полезных свойств и способна даже замедлить старение. К такому мнению пришли ученые БФУ им. И. Канта.

Среди новых полезных свойств Tanacetum vulgare L. или пижмы обыкновенной есть снижение мутаций клеток, улучшенное усвоение кислорода, а также мощные антиоксидантный, противомикробные и кардиопротекторные действия. Об исследовании подробно говорится на портале Pharmaceutics.

К слову, название растения берет свое происхождение от греческого слова athanasia - бессмертие. Пижму зачастую используют в косметике, бальзамах, красителях и др. В основном, растение произрастает в России, Северной Корее, Японии, Северной Европе, Китае и Северной Америке. При этом содержание в пижме полезных веществ меняется в связи с территорией, на которой она растет.

Например, пижма из Калининградской области имеет более разнообразный состав. Для исследования специалисты высушили растение и использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Ученые выявили вещества, которые могут повлиять на мутагенные клетки, способствуют снижению недостатка кислорода в клетках и проявляют общее антиокислительное, противомикробное и кардиопротекторное воздействие.

С помощью полученных результатов можно будет начать разработку конкретной продукции на основе пижмы для пищевой, косметической и других промышленностей.

Эксперты также отмечают, что необходимо исследовать пижму, растующую в разных странах. Это поможет определить, есть ли открытые ими свойства пижмы из Калиниградской области у растений в других местностях.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что ученые нашли способ замедлить старение. Специалисты провели эксперимент на мышах