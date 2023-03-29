Депутаты в Испании заговорили о полном прекращения торговых отношений с Россией Фото: Евгения ГУСЕВА

Группа депутатов ультраправой партии Vox («Голос») нижней палаты испанского парламента обратилась к правительству Испании с просьбой ответить на вопрос о возможности полного прекращения торговых отношений между Европейским союзом и Россией. Текст обращения оказался в распоряжение Lenta.ru.

В своем обращении депутаты ссылаются на сообщение, которое еще ранее было сделано испанским правительством. В кабмине Испании в сентябре прошлого года заявили о том, что полное прекращение торговли между Европейским союзом и Россией приведет к падению ВВП Испании на 1,8%.

Тем временем, как отмечается, зависимость Испании он российских нефти и газа намного ниже, чем у других стран Евросоюза. Отмечается, что в таких условиях полный отказ от торговых связей с Россией будет для страны достаточно безболезненным.

«Учитывая развитие конфликта на Украине, считает ли правительство возможным полное прекращение торговых отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом?», - сказано в обращении.

Как сообщал телеканал «360», накануне стало известно, что правительство Испании планирует передать Киеву шесть немецких танков Leopard в середине апреля этого года.

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