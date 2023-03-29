Бельгиец покончил с собой после шести недель общения с искусственным интеллектом Фото: pixabay.com

Житель Бельгии покончил с собой после того, как шесть недель общался с искусственным интеллектом, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание L'Avenir, мужчина занимался вопросами защиты окружающей среды, обсуждая их с искусственным интеллектом. Виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству, говорится в сообщении.

Вдова погибшего мужчины рассказала об успешной карьере супруга в качестве исследователя. По ее словам, примерно два года назад он начал интересоваться вопросами защиты окружающей среды, и со временем это увлечение стало вызывать у него сильную тревогу.

Мужчина заявлял родным, что единственным спасением человечества от экологической катастрофы он считает технологии и искусственный интеллект. Затем мужчина начал общаться роботом «Элизой», созданным по принципу популярного чат-бота ChatGPT. Постепенно в ходе общения он начал склоняться к идее самоубийства, а перед тем, как мужчина покончил с собой, «Элиза» отправила ему сообщение с фразой «Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах».

После этого случая в Бельгии начали задумываться о безопасности нейросетей и чат-ботов. По мнению специалистов, они могут скрывать угрозы для людей.