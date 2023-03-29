Дефектолог назвала три причины для срочного обращения к логопеду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в беседе с NEWS.ru заявила, что развитие речи начинается еще до рождения малыша, когда он начинает выделять голос матери среди других

Как отметила эксперт, существуют три основных причины для срочного обращения к логопеду. Покровская указала на отсутствие у ребенка реакции на собственное имя в год, несвязную речь в три года или же неправильное произношение к пяти годам.

«Есть три периода, когда нужно сделать "речевой чекап". В год маркером необходимости посещения специалиста является отсутствие реакции на собственное имя, указательного жеста и отсутствие или бедность лепета», - рассказала специалист.

По ее словам, в три года ребенок уже «должен говорить, как взрослый», но возможно небольшое изменение звуков, а к пяти годам «заканчивает формироваться произношение, поэтому неправильное произношение или замена звуков в этом возрасте уже недопустимы».

Покровская отметила, что современные эксперты готовы работать с детьми с первых дней их жизни для того, чтобы помочь справится с трудностями глотания, а также жевания. По ее словам, большой пул логопедов на данный момент специализируется на трудностях обучения в школе.