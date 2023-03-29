Поставщики сырого молока опасаются падения производства из-за низких цен

Сложившаяся ситуация может привести к банкротству отдельных хозяйств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России резко подешевело сырое молоко. Это может привести не только к проблемам у производителей, но и сокращению производства, считают топ-менеджеры компаний, присутствующих на рынке.

По информации одного из собеседников «Ведомостей», в марте 2023 года по сравнению с декабрем и январем оптовая стоимость сырого молока снизилась на 5-6 рублей. Еще один собеседник уточнил, что с начала года сырое молоко подешевело до 32-33 рублей/кг, в среднем на 15%.

Сложившаяся ситуация может привести к банкротству отдельных хозяйств, для них снижение уровня дохода станет критическим, считает вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова.

О ценовом давлении со стороны переработчиков сообщили производители из многих субъектов страны, сообщили в ФАС. Сейчас проходит проверка информации.

А переработчики же связывают падение стоимости перепроизводством. По информации топ-менеджера агропромышленной группы, в начале 2023 года профицит на рынке составлял 1,7-2 миллиона тонн, а такой объем заводы не могут переработать.

Сейчас многие стали искать альтернативу коровьему молоку, в связи с чем заметно вырос спрос на растительное. На него «подсаживаются» и многие худеющие в надежде сбросить вес. О пользе и вреде коровьего молока писал сайт KR.RU.