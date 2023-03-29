Врач Бедаева рекомендовала переходить весной на новый шампунь Фото: Shutterstock

Главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева в беседе с «Газета.Ru» рекомендовала перейти на новый шампунь в весенний период.

«Если зимой часто из-за ношения головных уборов лучше выбирать шампунь для объема, то при смене сезонов его лучше заменить на питательный», - заявила специалист, указав на то, что в это время появляется риск повышения ломкости волос от воздействия солнца и ветра.

Бедаева заявила о необходимости использовать весной маски и бальзамы для волос, которые имеют в своем составе витамины B6, A, E и C. Как отметила специалист, такой комплекс регулируют объем кожного сала, улучшая кровообращение, а также придает волосам мягкость, блеск и упругость. Врач также рекомендовала использовать холодный режим фена, чтобы не пересушить волосы.

Кроме того, эксперт оборотила внимание на то, что вечной у многих наблюдается выпадение волос, что может быть связано с нехваткой витаминов и минеральных веществ после зимы. Бедаева рекомендовала добавить в рацион яйца, шпинат, батат, ягоды, мясо, а также орехи, фасоль и авокадо.

Мастер салонного ухода Алина Кузнецова в беседе с ФАН заявила, что не стоит вместо покупных средств пользоваться домашними рецептами для ухода за волосами, указав на то, что слишком высок риск навредить больше, чем получить пользы. Однако, по ее словам, маска на основе куриного желтка питает волосы и кожу головы, а также является источником витаминов.

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