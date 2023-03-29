Большинство россиян назвали чувство юмора обязательным критерием для успехов в работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины опрошенных российских граждан заявили, что для достижения успехов в работе необходимо иметь чувство юмора. Об этом говорят результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого представила «Газета.ru».

Согласно приведенным данным, 64% респондентов назвали чувство юмора обязательным для достижения карьерных успехов. При этом возраст среди опрошенных сыграл свою роль. Так умение шутить и понимать шутки считают обязательным для работы 47% опрошенных моложе 24 лет, а старше 45 лет - уже 69%. Необязательным такое качество назвали 27%.

Отмечается, что чаще чувство юмора как необходимое условие для карьеры называли менеджеры по продажам (84%), бармены (83%), воспитатели (82%), а также логисты (81%) и специалисты по работе с клиентами (80%).

Меньше всего юмор как условие для карьеры назвали охранники (52%), юристы, бухгалтеры и системные администраторы (по 53%), а также экономисты (54%).

Исследование показало, что треть россиян тратят два рабочих часа на чаты и онлайн-покупки. Как писал RT, четверть граждан отводят на это час, а еще 22% - три часа.

Другое исследование показало, что каждый четвертый россиянин назвал болезненным свой первый опыт работы. Как сообщал ФАН, большинство респондентов (30%) нашли первую работу в возрасте 18-20 лет.