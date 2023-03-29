Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ о будущем Самарской области

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области 28 марта 2023 года. Фото: www.kremlin.ru

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о будущем Самарской области. Он доложил, какие изменения происходят в регионе и о планах по его развитию.

По словам губернатора, в Самарской области было сделано немало за последние пять лет. В регионе появились 9 новых школ, 54 детских сада, 115 медицинских учреждения. Растет число детей-сирот, которых обеспечили квартирами, и граждан, переселенных из ветхого жилья. Во многом это заслуга Дмитрия Азарова, который смог выстроить грамотную систему управления и заручиться поддержкой федерального центра по многим масштабным проектам.

– Колоссальные изменения в Самарской области, – сказал губернатор на встрече с президентом РФ 28 марта 2023 года. В ответ Владимир Путин подчеркнул: «У Вас это получается».

Впереди у Самарской области новые, серьезные планы. В первом полугодии 2023-го в Самаре откроют новый корпус детской инфекционной больницы. Также в регионе собираются построить 25 новых ФАПов, переселить из ветхих и аварийных домов 13 тысяч человек, ввести в эксплуатацию 11 объектов очистных сооружений и многое другое.

– Уверен, со всеми задачами, которые поставлены, мы справимся. Никаких сомнений нет, – заявил Дмитрий Азаров. Федеральная поддержка и поддержка жителей родного региона у губернатора есть.