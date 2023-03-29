Героя Донбасса, отбившегося от гранат с дрона ВСУ, выписали из больницы

Рустаму пришлось вступить в неравный бой с дроном ВСУ, сбросившим на него восемь гранат, три из которых мужчина успел откинуть голыми руками

Врачи петербургской больницы спустя пять месяцев лечения выписали 41-летнего героя Донбасса Рустама Худайнурова, отбившегося от гранат, сброшенных с дрона ВСУ.

Боец из народной милиции ДНР стал известен во всем мире после того, как в интернете появилось видео его подвига. Рустаму пришлось вступить в неравный бой с дроном ВСУ, сбросившим на него восемь гранат, три из которых мужчина успел откинуть голыми руками.

Худайнуров был госпитализирован 30 октября 2022 года, сначала он проходил лечение в Донецке, а затем – в госпитале Санкт-Петербурга. И вот, наконец, бойца, который до начала спецоперации был обычным шахтером, выписали из больницы.

Как рассказал SPB.KP.RU сам Рустам, дома его встречала семья – супруга, дочь и сын. По словам бойца, он привез сыну в подарок игрушечный танк, чем очень обрадовал мальчика. Герой также признался, что впервые почти за год его накормили домашним обедом, который приготовила жена. По словам Худайнурова, супруга и дочь им гордятся. Сейчас Рустам помогает жене, которая работает, по хозяйству, а также лепит и рисует с сыном. Боец не скрывает радости от того, что он наконец-то оказался дома и может побыть с семьей.

Герой рассказал, что в нем осталось более 50 осколков от гранат и он до сих пор хромает, но в целом здоровью бойца уже ничего не угрожает. Сейчас Худайнуров оформляет документы для прохождения врачебной комиссии. Если врачи скажут Рустаму, что он не сможет вернуться в зону спецоперации, мужчина намерен вернуться к работе шахтером.