МВД объявило в розыск участницу скандальной группы Pussy Riot Надежду Толоконникову*

Участницу группы Pussy riot объявили в розыск по уголовной статье Фото: Евгения ГУСЕВА

Участница музыкальной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* была объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом стало известно из соответствующего сообщения МВД России в среду, 29 марта 2023 года.

"Толоконникова* Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – сообщили в МВД, не указав статью по которой она объявлена в розыск.

По сообщениям некоторых СМИ, поводом для объявления исполнительницы в розыск могли послужить ее публикации в социальных сетях. Сама Толоконникова* уже несколько лет не находится в России.

Напомним, группа Pussy Riot устроила "панк-молебен" в храме Христа Спасителя. Все участницы группы были задержаны. Надежде Толоконниковой* и Марии Алехиной были предъявлены обвинения в хулиганстве. Одна из обвиняемых, Надежда Толоконникова*, заявляла, что не признает своей вины.

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом