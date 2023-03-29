На Лерчек подают в суд: Блогер выводила деньги россиян в ОАЭ

Участница марафона Лерчек готовит иск на блогера в суд Фото: соцсети

Одна из участниц марафона популярного блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, готовит иск на нее иск. Как выяснила девушка, деньги за участие в марафоне, победитель которого должен был получить новый автомобиль Audi, уходили в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Ирины, – так зовут несостоявшуюся финалистку конкурса, – марафон обошелся ей в 2.7 тысячи рублей. Чтобы попасть в финал, девушка часами мучила себя тренировками, сжигающими калории. В итоге она похудела на 49 килограммов, а зрительское голосование отправило ее на первое место в конкурсе. Тем не менее Ирина не получила заветный автомобиль, поскольку блогер Лерчек вопреки заявленным правилам решила выбрать победителя сама, не опираясь на результаты голосования.

Несмотря на то, что деньги за участие в марафоне девушке вернули, она все же решилась на досудебную претензию с требованием выдать ей обещанную машину. Здесь участница марафона обнаружила, что не получила чек об оплате онлайн-курса, а когда зашла в мобильный банк, то увидела, что деньги за него ушли в Абу-Даби. Как сообщила Ирина, о том, что участники марафона переводят деньги за границу, их никто не предупреждал.

В ответ на претензии клиентки адвокат блогера заявил о ее необоснованности. По его мнению, девушка вымогает у Лерчек заслуженный приз. Вместе с тем он посоветовал Ирине обратиться в суд «с соблюдением подсудности Объединенных Арабских Эмиратов» и пригрозил жалобой в правоохранительные органы. Несмотря на это, девушка все-таки решила подать на Лерчек в суд.

Как писал сайт KP.RU, ранее скандально известная блогер Лерчек и ее муж Артем стали фигурантами еще одного уголовного дела. Следственный комитет планирует предъявить паре обвинение в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. Сумма, которая фигурирует в материалах уголовного дела, – 130 миллионов рублей.