Доброволец Виталий Милонов рассказал об обстановке в Горловке на передовой

Милонов рассказал о жизни на передовой Фото: t.me/govoritmilonov

Депутат Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине, рассказал об обстановке в Горловке. По его словам, жизнь в городе идет под постоянным сопровождением звуков артиллерии.

“Спать без каких-то сопроводительных звуков артиллерии – это невозможно. Ну, к этому быстро привыкаешь и вообще не обращаешь на это внимания”, – рассказал Милонов в эфире Радио “Комсомольская правда”. Доброволец отметил, что нужно избегать легкомыслия, поэтому лучше уходить в укрытие, если прилетает где-то рядом.

“Самая известная горловская шутка – спи, это от нас”, – поделился Милонов с KP.RU, добавив, что со стороны ВСУ обстрелы обычно проходят либо в 10 часов вечера, либо в два часа ночи. По обстрелам Горловки можно сверять часы, заявил депутат.

Также он отметил, что большую часть работы он проводит в местах, где почти никогда не ловит связь. На передовой единственный способ общаться - это либо рация, либо служебный Wi-Fi на пунктах временной дислокации.

Сайт KP.RU недавно рассказывал, как депутат Виталий Милонов подвел итоги своей службы на спецоперации. В начале марта 2023 года он вернулся в Петербург после пяти месяцев работы в составе артиллерийской противотанковой батареи под Горловкой, которая базировалась на участке от Артемовска до Ясиноватой.