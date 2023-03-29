"Я за это деньги не получаю. Главное - победить": депутат Виталий Милонов объяснил, зачем пошел добровольцем на СВО

Милонов рассказал, почему вернулся в зону СВО Фото: t.me/govoritmilonov

Депутат Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине, рассказал, почему решил уйти в зону СВО. Милонов заверил в отсутствии финансовой составляющей в его мотивации.

“Я за это деньги не то что не получаю, мало того, я в Государственной Думе беру отпуск за свой счет”, – заявил доброволец в эфире Радио “Комсомольская правда”. Милонов отметил, что подобное ему запрещено напрямую федеральным законом. По его мнению, финансовый аспект - “мелочь” в сравнении с тем, какая большая стоит сейчас задача.

Милонов уточнил, что мог бы получать командировочные, но не получает даже этого. Главное для него сейчас - это победа.

“Самое главное победить. Потому что, если мы не победим, то уже можно не думать ни о кредитах, ни о чем-то другом, вообще можно ни о чем не думать”, – закончил доброволец.

Напомним, для Виталия Милонова это уже не первая поездка в зону СВО. Сайт KP.RU ранее рассказывал об итогах пятимесячной службы Милонова в составе артиллерийской противотанковой батареи под Горловкой, которая базировалась на участке от Артемовска до Ясиноватой. Депутат приехал в Петербург в начале марта 2023 года и сразу заявил о готовности вновь вернуться на передовую.