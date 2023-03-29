ЦБ заявил о снижении внешнего долга России до минимальных за 15 лет значений

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Внешний долг России сократился по итогам прошлого года до минимальных за 15 лет значений, заявил Банк России.

Как следует из отчета на сайте Центробанка, внешний долг РФ упал с начала прошлого года на 101,8 миллиарда долларов и на 1 января 2023 составил 380,5 миллиарда. Кроме того, профицит счета текущих операций платежного баланса страны в 2022 году сложился в размере 233 миллиарда долларов.

Что касается структуры долга, то наименьшая задолженность перед нерезидентами в 2022 году пришлась на органы госуправления – 46,1 миллиарда долларов. Сам ЦБ и финансовые организации сократили долг до 93,5 миллиарда долларов. Еще 241 миллиард долларов пришелся на остальную экономику.

«Внешний долг РФ снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам», – отмечается в сообщении.