RT подготовил для туристов видеоролик об отдыхе на Урале Фото: Кадр видео

RT подготовил видео о том, где туристы могут отдохнуть на Урале. Данный сюжет издание представило в рамках серии роликов для туристов.

«Реки, горы, пещеры, заповедники - Урал славится своей дикой природой. Кроме того, в этом регионе можно попробовать вкуснейшие блюда: стерлядь, строганину из муксуна, сибирские грузди в сметане», - сообщает издание.

Отмечается, что туроператоры заявляют о повышении спроса на маршруты по Уралу. В видео издание показала, что так привлекает путешественников на Урале.

Ранее «Пятый канал» представил ТОП-5 российских памятников для загадывания желаний. В эту пятерку вошел Памятник «Нулевой километр», расположенный в Екатеринбурге. Кроме того, были названы станция метро «Площадь Революции» в Москве, Атланты в Санкт-Петербурге, Мавзолей казанских ханов в Казани, а также Большой дольмен в поселке Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края.