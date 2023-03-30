Владимир Путин поручил провести международный форум «Россия» на ВДНХ в Москве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ. К участию в ней пригласят представителей дружеских государств. Об этом говорится в указе, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, целью выставки станет демонстрация важнейших достижений в различных отраслях экономики РФ, среди которых промышленность, энергетика, АПК, транспорт, строительство, наука и культура. Кроме того, на форуме «Россия» традиционно происходит обмен положительным опытом регионов и достигаются соглашения по развитию международного сотрудничества.

Указом от 29 марта 2023 года Владимир Путин также постановил образовать оргкомитет по подготовке и проведению выставки и назначить его председателем первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Одновременно, в документе говорится о поручении рекомендовать региональным госорганам участвовать в выставке-форуме, а также пригласить представителей дружественных стран для обмена опытом.

Ранее в Москве прошел IV Международный форум-выставка «Чистая страна», посвященный теме экологии.