Марочко заявил, что ВСУ провоцируют российских военных на стрельбу вхолостую для траты боеприпасов

Марочко: ВСУ провоцируют российских военных на стрельбу вхолостую для траты боеприпасов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские силовики начали применять новую тактику, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. На луганском направлении они провоцируют российских военнослужащих, по-видимому, рассчитывая на то, что те будут вхолостую тратить боеприпасы.

Эксперт со ссылкой на собственные источники рассказал, что применение новой тактики ВСУ зафиксировали в зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ. Она заключается в том, что украинские солдаты небольшими маневренными группами пробираются в зону позиций российских сил, затем дают себя обнаружить, после чего сразу же уходят в укрытия.

— Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом, — пояснил Марочко.

Ранее эксперт рассказывал, что в ДНР ВСУ пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя одну и ту же военную технику. Обнаружить это удалось благодаря отличительным признакам на корпусах и номерных знаках.