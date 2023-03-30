В Госдуме предложили приравнять учителей к госслужащим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме предложили наделить учителей таким же статусом, которым обладают чиновники. Работа над данным законопроектом уже ведется, об этом рассказала первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Предполагается, что принятие документа скажется не только на зарплате педагогов, но и повысит социальные гарантии для них.

Надо отметить, что подобным вопросом параллель занялись и в Минпросвещения. Там с января 2023 года идет разработка близкого по смыслу законопроекта.

В законопроекте предлагается поднять заработную плату учителям до средней от оплаты работы чиновников. Если у учителя она в 2022 году составляла 45,7 тыс.рублей, то у госслужащего в рады выше.

- В 2022 году усредненная заработная плата государственного служащего была равна 126 тысячам рублей. И чиновники, и учителя – это все государевы люди, и получать за свой труд они должны одинаково, - сказала Лантратова «Известиям».

Помимо этого, депутаты намерены добиться улучшения медицинского обслуживания учителей, в этой части за основу будут взяты социальные гарантии чиновников.

Инициатива находит поддержку у экспертов, ее называют «достойной уважения». Ведь изменения приведут к повышению престижа работы учителем.

Но просят депутатов не забывать об уже имеющихся правах педагогов: это право на творческий годовой отпуск, бесплатное дополнительное образование и досрочное назначение пенсии, сообщают детали "Новые известия".

Несмотря на очевидные плюсы, статус госслужащего может значительно ограничивать академическую свободу учителей. А еще чрезмерно повысить степень контроля за ними.

- У учителей есть гарантии, которые практически не соблюдаются, например, крайне редко реализуется их право на творческий годовой отпуск после отработанных 10 лет, - сказала профессор и главный научный сотрудник Института образования ВШЭ Ирина Абанкина.