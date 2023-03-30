Минобороны КНР заявило о готовности сотрудничать с армией России

Армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая готова укреплять сотрудничество с российскими Вооруженными силами, о котором говорится в договоренностях, которые заключили лидеры стран. По ряду признаков эти отношения не перейдут в военно-политический союз в понимании времен холодной войны, подчеркнул он.

Так, речь не идет о присоединении к блокам или конфронтации. Также отношения России и Китая не направлены против третьих стран. Цель сотрудничества — защищать международную справедливость и правосудие, подчеркнули в министерстве обороны КНР.

— Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, <...> углублять взаимное доверие в военной сфере, — сообщил Кэфэй.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетил Россию с государственным визитом. По результатам переговоров были заключены несколько соглашений о тесном сотрудничестве в различных сферах.