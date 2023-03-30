Два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин»

Алексей Лихачев уточнил, что сейчас «Росатом» расширяет границы до так называемого Большого Северного морского пути Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стали известны названия новых российских атомных ледоколов из проекта 22220. Суда назовут «Камчатка» и «Сахалин» . Подробностями поделились в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

При выборе таких названий в корпорации обращались ко мнению капитанов судов, отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачевым. По его словам, исторически сложилось так, что названия ледоколов повторяли географические наименования объектов Северного морского пути или дублировали названия советских атомных ледоколов.

Также Алексей Лихачев уточнил, что сейчас «Росатом» расширяет границы до так называемого Большого Северного морского пути, который соединяет западную часть РФ с Дальним Востоком.

О строительстве атомных ледоколов стало известно в марте 2023 года. Один из них должен быть готов в мае 2024 года, а другой – в октябре 2025 года. Они станут пятым и шестым в проекте 22220.