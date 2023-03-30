На сайте офиса Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США Фото: REUTERS

Петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие Соединенных Штатов появилась на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

«Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерных вооружением», – сказано в тексте петиции.

Автор петиции не объяснил свою инициативу.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении РФ разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Глава государства отметил, что «США делают это в течение десятилетий, размещая на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО». Российское тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии без нарушения обязательств по нераспространению ядерного оружия, заверил Путин.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что якобы «Россия взяла Беларусь в ядерные заложники».

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