В Москве завершилась модернизация уже более 140 газораспределительных пунктов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о модернизации с 2010 года более 140 газораспределительных пунктов в разных районах столицы. Напомним, сегодня городская газовая служба эксплуатирует свыше 450 газораспределительных пунктов (ГРП).

«Из них 141 реконструированы, - отметил заммэра. - Это позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей».

По его словам, только в 2022 году провели техническое переоснащение 15 таких сооружений. Благодаря ГРП давление газа понижается до определенных параметров, а также на нужном уровне поддерживаются его значения. Срок работы таких пунктов - 40 лет.

«При реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления», - уточнил Бирюков.

Каждый ГРП оснащается современными автоматическими запорными устройствами. С их помощью отслеживается работа газораспределительных пунктов в режиме реального времени. Важно, что такие сооружения обновляют без отключения потребителей.