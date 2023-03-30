35 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за сильного снегопада

Ростовскую область накрыл мощный снегопад Фото: Екатерина Попова

Сильный снегопад оставил без света 35 тысяч жителей Ростовской области. Отключения электроэнергии зафиксированы в восьми районах и трех городах. Об этом сообщает "КП-Ростов-на-Дону" со ссылкой на губернатора Василия Голубева.

Региональные энергетики переведены в режим повышенной готовности. В восстановлении электроснабжения задействованы 1244 человека и 640 единиц техники. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

В связи с непогодой проведено внеплановое заседание оперативного штаба ЧС Ростовской области. По его итогам принято решение направить дополнительные силы на ликвидацию последствий снегопада, а также организовать пункты обогрева в районах транспортных заторов.

Напомним, синоптики ожидают, что непогода сохранится еще несколько дней. Климатолог Южного федерального университета Александр Иошпа сообщил, что последний раз опасные погодные явления с такой же интенсивностью, как 30 марта текущего года, в течение трех дней в регионе наблюдались почти 30 лет назад – в марте 1995 года.