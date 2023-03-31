В пяти районах Ростовской области введен режим ЧС из-за весеннего снегопада

В шести районах Ростовской области объявили ЧС из-за снегопада. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

20 человек пришлось эвакуировать из-за сильного снегопада в Ростовской области в ночь на 31 марта. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении режима ЧС в нескольких районах.

«В связи со сложившейся ситуацией решил ввести режим ЧС в г Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, по состоянию на три часа ночи 31 марта в области развёрнуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 7 пунктов временного размещения, в которых размещены дети. Эвакуировано 20 человек.

Чрезвычайную ситуацию ликвидируют 181 человек, задействованы 111 единиц техники.

Напомним, снегопад в Ростовской области парализовал трассу М-4 «Дон» и оставил без света 35 тысяч жителей. Все подробности о том, что происходит в ставшем жертвой стихии регионе, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что больше 13 см снега выпало в Петербурге к утру 29 марта. Это 45% месячной нормы осадков.

Что происходит на улицах Ростова-на-Дону во время снегопада 30 марта, читайте здесь на KP.RU.