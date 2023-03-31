В День единения народов Беларуси и России в 29 регионах РФ на телебашнях включат праздничную подсветку

В День единения народов Беларуси и России на телебашнях включат праздничную подсветку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздничная подсветка будет включена на телебашнях в 29 российских регионах в воскресенье, 2 апреля. Эта акция приурочена ко Дню единения Беларуси и России.

В акции примут участие Нальчик, Брянск, Челябинск, Ярославль, Улан-Удэ, Калуга, Нижний Новгород, Пенза, Пятигорск, Тверь, Кызыл, Благовещенск, Великий Новгород, Тамбов, Казань, Черкесск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Кострома, Оренбург, Саратов, Назрань, Якутск, Самара, Тула, сообщает официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства.

В Москве российский и белорусский флаги появятся на медиафасаде Останкинской телебашни. Также там будет транслироваться надпись «День единения народов Беларуси и России».

Напомним, День единения народов Беларуси и России установлен в 1996 и 1997 годах, когда соответствующие указы подписали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Мероприятия Дня единения Беларуси и России призваны продемонстрировать стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.