Премьеры Словакии, Словении и Хорватии приехали на Украину Фото: REUTERS

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и министр обороны республики Ярослав Надь прибыли с визитом на Украину. Об этом заявил глава словацкого правительства в пятницу, 31 марта.

«Вместе с Ярославом Надем прибыли на Украину», - написал премьер в социальных сетях.

Сообщается, что в рамках визита собираются провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также министром обороны страны Алексеем Резниковым.

Тем временем, украинские СМИ сообщают о том, что вместе премьеры Словакии на Украину также прибыли глава правительств Словении и Хорватии. Утром средства массовой информации сообщали об огромных заторах на дорогах Киева, сравнивая их с пробками, которые собрались, когда в украинскую столицу приезжал президент США Джо Байден.

Напомним, изначально сообщалось о том, что во время запланированной поездки президента США Джо Байдена в Европу посещение Киева американским президентом не предполагается, однако позже глава Белого дома посетил украинскую столицу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Масштабное контрнаступление на Украине будет в мае, сейчас нужно формировать резервы (подробнее)