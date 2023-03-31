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НовостиОбщество31 марта 2023 8:56

Более половины россиян волнуются, когда остаются без телефона

Большинство оставляют гаджет на постели, когда ложатся спать
Елена АКИМОВА
Более половины россиян волнуются, когда остаются без телефона

Более половины россиян волнуются, когда остаются без телефона

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Больше половины россиян признались, что чувствуют себя некомфортно если остаются без мобильного телефона.

30% просто испытывают дискомфорт, им не хватает гаджета, нет возможности делать привычные вещи. 5% нервничают, так как боятся пропустить важный звонок от близких или с работы. А 20% вовсе впадают в панику и начинают страдать.

Только 45% чувствуют себя комфортно, если остаются без телефона.

В итоге более 6 часов в день телефоном пользуются 50% респондентов. А 17% обходятся 2-3 часами в день, сообщает «Газета.ru».

На ночь на кровати гаджет оставляют 54% россиян, большинство – с включенным звуком. Это может стать причиной бессонницы.

Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала RT, что нарушение сна бывает из пренебрежение правилами цифровой гигиены. Нужно оставлять телефоны за 1-2 часа до сна.

При этом, такая пагубная привычка есть не у всех. 46%, придя домой с работы, «где-то бросают» свой мобильный, и там он и лежит до утра. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом аренды пауэрбанков «Бери заряд».

Тем временем, педагоги призывают родителей не запрещать детям пользоваться гаджетами, несмотря на угрозы в информационном пространстве. Потому что полный запрет на использование цифровых устройств «делает ребенка неконкурентным по сравнению со сверстниками, ограничивает возможности для развития», пишет газета "Известия".

Но есть и противоположное мнение: риск развития суицидальных наклонностей у детей 9-11 лет повышается, если они проводят много времени играя в смартфоне. Суицидальные наклонности развиваются сильнее у тех, кто больше времени проводил в смартфоне. Однако ученые призвали не запрещать работу с устройством, пишет ФАН.

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