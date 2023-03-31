Более половины россиян волнуются, когда остаются без телефона Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Больше половины россиян признались, что чувствуют себя некомфортно если остаются без мобильного телефона.

30% просто испытывают дискомфорт, им не хватает гаджета, нет возможности делать привычные вещи. 5% нервничают, так как боятся пропустить важный звонок от близких или с работы. А 20% вовсе впадают в панику и начинают страдать.

Только 45% чувствуют себя комфортно, если остаются без телефона.

В итоге более 6 часов в день телефоном пользуются 50% респондентов. А 17% обходятся 2-3 часами в день, сообщает «Газета.ru».

На ночь на кровати гаджет оставляют 54% россиян, большинство – с включенным звуком. Это может стать причиной бессонницы.

Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала RT, что нарушение сна бывает из пренебрежение правилами цифровой гигиены. Нужно оставлять телефоны за 1-2 часа до сна.

При этом, такая пагубная привычка есть не у всех. 46%, придя домой с работы, «где-то бросают» свой мобильный, и там он и лежит до утра. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом аренды пауэрбанков «Бери заряд».

Тем временем, педагоги призывают родителей не запрещать детям пользоваться гаджетами, несмотря на угрозы в информационном пространстве. Потому что полный запрет на использование цифровых устройств «делает ребенка неконкурентным по сравнению со сверстниками, ограничивает возможности для развития», пишет газета "Известия".

Но есть и противоположное мнение: риск развития суицидальных наклонностей у детей 9-11 лет повышается, если они проводят много времени играя в смартфоне. Суицидальные наклонности развиваются сильнее у тех, кто больше времени проводил в смартфоне. Однако ученые призвали не запрещать работу с устройством, пишет ФАН.

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