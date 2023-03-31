Лукашенко допустил размещение российского стратегического ядерного оружия в Белоруссии Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белоруссия при необходимости договорится с Россией о размещении ее стратегического ядерного оружия на своей территории, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы будем суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно, в том числе и ядерным арсеналом. Не надо говорить, что это не наше оружие. Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если надо, и стратегическое ядерное оружие», – сказал политик в обращении к парламенту Белоруссии.

По словам Лукашенко, в настоящее время вся инфраструктура под тактическое ядерное оружие (ТЯО) уже создана и готова к его размещению. Вместе с тем он дал военным распоряжение немедленно восстановить площадки, на которых были раньше размещены ядерные боеголовки.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия скоро разместит на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие. По словам главы государства, в этом нет ничего необычного, поскольку США в течение десятилетий размещали на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО. Россия и Белоруссия «сделают то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия», сказал политик.