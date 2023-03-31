Невролог рассказала, как помочь человеку при панической атаке Фото: Shutterstock

Врач-невролог, профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала в беседе с «Газета.RU», каким образом можно облегчить состояние человека при панической атаке.

Как заявила специалист для того, чтобы не усугубить состояние человека, необходимо самому быть полностью спокойным. Шиндряева заявила, что разговаривать необходимо простыми и короткими предложениями, пробуя отвлечь его какой-нибудь сторонней темой. Эксперт также рекомендовала задавать человеку в приступе панической атаки стоит ряд вопросов различного характера для того, чтобы его центр внимания сместился от тревожащего состояния.

«Если вы уверены, что это паническая атака, важно не подливать масла в огонь и не усугублять панику … Возьмите его за руку, сделайте легкий массаж. Предложите подышать вместе», - заявила невролог.

В противном случае Шиндряева рекомендовала отвести пострадавшего в тихое место и вызвать скорую помощь.

Психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, что из себя представляет паническая атака. Как писал Life.ru, эксперт отметила, что это состояние сопровождается страхом смерти и учащенным сердцебиением, а также выделением потоотделения, одышки, учащенным сердцебиением и головокружением.

Как сообщал телеканал «360», кардиолог из сердечно-сосудистого центра имени Франкеля при Мичиганском университете Николь Бхаве заявил, что человек может почувствовать боль в груди при панической атаке.