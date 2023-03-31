Экономия от 25 до 45%: Министерство ЖКХ и энергетики Якутии объявило объемы сокращения коммунальных ресурсов в домах, где оформлены энергосервисные договора

28 марта проектный офис под руководством Министерства ЖКХ и энергетики Якутии подвел первые итоги эксперимента с энергосервисными договорами в многоквартирных домах за 2022 год. Напомним, что собственники двух домов в селе Борогонцы Усть-Алданского района 1 июля 2022 года заключили энергосервисные договоры. Компания «Энергосберегающие технологии» заменила систему теплоснабжения, установила терморегуляторы и приборы учета, заменила окна и дверные блоки. Экономия коммунальных услуг получилась существенной - в первом доме она составила 25%, а во втором достигла 45%.

ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центр ЖКХ и энергоэффективности» верифицировало фактические объемы потребления и объемы экономии коммунальных услуг. Согласно установленным правилам в первом квартале текущего года население получит перерасчет платежей в сторону снижения. В свою очередь, энергосервисная организация также получила свою долю от полученной экономии.

Особенность республики заключается в том, что при существующей межтарифной разнице на оплату коммунальных услуг любое уменьшение объемов автоматически отражается на экономии и государственного бюджета. В связи с этим, интерес к данному механизму возникает как у собственников жилья и энергосервисной организации, так и у госорганов.