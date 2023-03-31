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НовостиВ мире31 марта 2023 15:13

Митрополит Павел предупредил о подготовке силового захвата Киево-Печерской Лавры

По данным священника, он может начаться вечером 31 марта 2023 года
Мила ГЕНЬ
Митрополит Павел предупредил о подготовке силового захвата Киево-Печерской Лавры

Митрополит Павел предупредил о подготовке силового захвата Киево-Печерской Лавры

Фото: EAST NEWS

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что в ближайшее время может начаться «разбройнический напад» на храм. Сторонники УПЦ подслушали силовиков, которые передавали информацию о планируемом захвате церкви, отметил он.

— Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что ничего этого не будет, — сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что прихожане Киево-Печерской лавры решили остаться ночевать прямо в храме, чтобы не допустить его захвата. Такого развития событий ожидают из-за того, что 29 марта монахи по предписанию киевских властей должны были покинуть лавру. Однако делать это священнослужители добровольно не собирают.

Митрополит Павел заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической УПЦ.