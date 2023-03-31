Цены на отдых в Турции летом вырастут на 20-30% Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

До летнего сезона остается совсем немного времени, и многие россияне уже сейчас задумались о покупке тура. Раннее бронирование традиционно обходится дешевле, но в этом году сэкономить особо не получится.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что туры на Черное море подорожают на 20-30%.

Конечно, можно попытаться «поймать» выгодные туры, если начинать искать уже сейчас.

Пока туроператорам удалось реализоваться примерно 30-40% от летнего ассортимента.

А вот с начала апреля акций и скидок будет меньше, они останутся точечными по отдельным объектам. Так что рассчитываться, что ближе к лету можно будет поймать «горящий тур» за символическую плату, не стоит.

Массовое снижение цен турецкими отелями во время летнего сезона не предусмотрено.

Как сообщает «Ридус», цены на отдых в Сочи тоже подскочили, причем сразу на 30%. Повышение коснулось отелей из категории 5 -5 звезд.