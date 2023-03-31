Минюст признал лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* иноагентом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, журналиста Георгия Чентемирова*, политика Сергея Бойко* и три организации — проект «Теплица социальных технологий»**, общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»**, а также объединение «Настоящая Россия»**. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Отмечается, что Покровский* открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в сборе средств для помощи Киеву, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении россиян.

Ранее певца, уехавшего за границу, разыскивали судебные приставы. За ним числятся долги за коммуналку и налоги общей суммой в 139 тыс. рублей.

Бойко* уличили в дискредитации идей службы в армии, он призывал участвовать в незаконных протестных акциях и к борьбе с действующей госвластью России.

Экс-председателя союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова* включили в списоке за участие в создании и распространении материалов иноагентов, публичные выступления против СВО.

*Минюст РФ включил в список физлиц-иноагентов

**Минюст РФ включил в список организаций, выполняющих функции иноагента