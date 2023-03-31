CNN: 4 апреля Трамп появится в суде Нью-Йорка Фото: REUTERS

4 апреля 2023 года экс-президент США Дональд Трамп должен появится в суде Нью-Йорка, об этом сообщил телеканал CNN.

«Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля в 14:15», - говорится в репортаже.

Адвокат Дональда Трампа Джо Такопина заявил, что «мы предстанем перед судьей, заявим, что не признаем вину, и начнем агрессивно представлять ходатайства...».

Как писал сайт KP.RU, ранее адвокат Трампа отметил, что политик не пойдет на сделку со следствием. По словам Джо Такопина, вероятность подобного сценария равна нулю.

Издание CNN со ссылкой на адвоката Трампа сообщало о возможном задержании политика 4 апреля 2023 года.

Бывшему президенту США могут предъявить обвинения в мошенничестве в рамках избирательной кампании США, в ходе которой политик заплатил «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс.