В России создадут новый завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Создать ФГБУ «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации», - говорится в документе.

Как отмечается, основной целью деятельности завода станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.

В распоряжении уточнили, что завод будет создан в Брянской области.

Как писал сайт KP,RU, новые дороги, инженерные коммуникации будут построены к будущим туристическим объектам.

В ходе реализации нацпроекта Минстрой России выделит 11 регионам субсидии на строительство обеспечивающей инфраструктуры к инвестиционным и туристическим проектам.

В Адыгее, Камчатке, Кузбассе, Твери уже ведутся работы по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, а еще семь регионов впервые получат субсидию Минстроя России. Речь идет о туристических объектах в Пермском и Приморском краях, Воронежской, Иркутской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областях.