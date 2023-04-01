Канцлер Шольц не исключил продолжение конфликта на Украине еще несколько лет Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года, что станет вызовом для Германии, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы будем делать всё, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку так долго, как это потребуется», - сказал Шольц на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, конфликт продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года Шольц уже заявлял, что конфликт на Украине продлится еще долго.

«Нам приходится опасаться того, что это продлится еще долгое время, хотя мы, конечно, каждый день желаем, чтобы это было иначе», - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.

7 декабря 2022 года канцлер утверждал, что Германия не будет в 2023 году передавать Украине танки в одностороннем порядке.