Россия с 2024 года исключит зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постановление правительства РФ исключит зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС с территории России в 2024 году.

«Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 года №1074. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», - говорится в тексте документа.

Из нового перечня удалены четыре поселка в Брянской области, ранее находившиеся в зоне отчуждения.

Кроме того, с 25 до 11 сократили число населенных пунктов на территории Брянской области, находящихся в зоне отселения.

Как писал сайт KP.RU, в зоне отчуждения, входящей в «черный» 30-километровый радиус взорвавшейся станции, находится Полесский радиационный заповедник.

217 000 гектаров некогда плодородной белорусской земли. В 1986-м отсюда выселили всех до одного. Тогда и создали здесь заповедник.

Про зону отчуждения вокруг города Припяти знает и слышал весь мир. За 35 лет там побывало большое количество журналистов, туристов и сталкеров.

При этом заповедник ни в коем случае не идет по пути массового потребителя - есть строгое госрегулирование, его не отдали этот вопрос на откуп частным лицам. Здесь это называется «посещением заповедника», и число приезжающих строго ограничено - в 2020-м побывало всего 655 человек.