Киев завершил формирование бригад для попытки наступления на Крым и Донбасс Фото: Юлия МАРКИНА

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона о создании восьми бригад «Гвардии наступления».

«На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям», - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Клименко заявлял, что на Украине стартовал процесс формирования штурмовых бригад для организации атаки на Крым и Донбасс.

Он утверждал, что проект «Гвардии наступления» объединит в себе действующие подразделения полиции, пограничников и новое пополнение в лице добровольцев.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Киев в ближайшей перспективе не сможет достичь своей военной цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.

При этом Зеленский выражал недовольство лидерам стран Запада промедлениями в принятии определенных решений в интересах Украины.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов указывал, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать.

Еще в марте 2018 года президент России Владимир Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине.

Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.