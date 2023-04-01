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НовостиПолитика31 марта 2023 23:54

CNN: Решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии сдержало Запад от поддержки Киева

К 1 июля Россия завершит строительство спецхранилища в Белоруссии
Сергей ГАПЧУК
CNN: Решение Путина разместить ТЯО в Белоруссии сдержало Запад от полноценной поддержки Киеву

CNN: Решение Путина разместить ТЯО в Белоруссии сдержало Запад от полноценной поддержки Киеву

Фото: REUTERS

Решение российского политика Владимира Путина о размещении тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии помогло сдержать западные страны от полноценной поддержки Киева. Об этом говорится статье CNN.

«Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», - пишет автор.

Эксперт пояснил, что президенту РФ удалось с помощью этого весомого аргумента помешать Соединённым Штатам и странам ЕС «пойти до конца» в вопросе поставок военной техники украинской стороне.

Как писал сайт KP.RU, 26 марта текущего года Владимир Путин заявил о договоренности между Россией и Белоруссией о размещении ТЯО на территории республики.

«...И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - уточнил Путин.

Президент пояснял, что США размещают на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие на протяжении десятилетий.