Variety: Первым осужденным по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс стал ассистент режиссера Холс Фото: соцсети

Ассистент режиссера фильма «Ржавчина» Дэвид Холс стал первым осужденным по делу о непредумышленном убийстве во время съемок кинооператора Галины Хатчинс, об этом сообщил журнал Variety.

«Холс не стал оспаривать обвинение во время заседания суда, на котором он присутствовал удаленно», - сказано в статье.

По данным журнала, помощника режиссера приговорили к шести месяцам условного лишения свободы.

В публикации отметили, что Холс ранее заключил сделку с прокуратурой по обвинению в халатности при обращении с огнестрельным оружием, согласно которой он должен отбывать наказание условно.

Как писал сайт KP.RU, 22 октября 2021 года в США во время съемок эпизода художественного фильма с участием знаменитого актера Алека Болдуина один человек погиб, и еще один пострадал из-за стрельбы.

Инцидент произошел из-за применения реквизита, а именно – пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны.

Позже шериф округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где проходили съемки, подтвердил: режиссер Джоэл Соуз госпитализирован с ранением, а 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которую на вертолете экстренно доставили в больницу, скончалась.

По данным следствия, съемочная группа использовала реальное винтовочное огнестрельное оружие, которое в этот момент должно было быть разряжено.