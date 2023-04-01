The Sun: Урсула фон дер Ляйен может стать новым генсеком НАТО после ухода Столтенберга Фото: REUTERS

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может стать новым генсеком НАТО в связи с завершением полномочий Йенса Столтенберга в сентябре, об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

«Некоторые государства-члены НАТО выступили за то, чтобы фон дер Ляйен возглавила альянс уже в октябре», - говорится в публикации.

В газете отметили, что назначение фон дер Ляйен натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков, в первую очередь Великобритании, которая намерена обратить внимание на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, 30 марта текущего года фон дер Ляйен заявила, что национальная безопасность стран ЕС будет зависеть от характера отношений с Китаем.

«То, как мы справимся с отношениями с Китаем, станет определяющим фактором нашего будущего экономического процветания и национальной безопасности», – сказала она.

Политик заявляла, что у ЕС пока нет доказательств поставок Китаем вооружений России. О введении санкций в отношении КНР следует рассуждать только в том случае, если военная помощь Пекина Москве станет реальностью, добавила она.