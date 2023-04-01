Le Figaro: Соседи Украины дорого заплатили за содействие ее сельхозэкспорту Фото: REUTERS

Соседи Украины в Восточной Европе дорого заплатили за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, об этом написала газета Le Figaro.

«По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины», - сказано в статье.

Польский фермер сообщил изданию, что зерно оттуда не идет на международные рынки или в Африку, «как нам обещали политики». "

«Оно оседает в нашей стране. На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу - ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые», - жаловался фермер.

Газета подчеркнула, что «столкнувшись с дешевым украинским зерном, польские фермеры не могут сбыть свою продукцию, поэтому они «осуждают эту недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев».

Как писал сайт KP.RU, 7 сентября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделала все возможное, чтобы организовать вывоз зерна из Украины, но вместо того, чтобы отправить его нуждающимся странам, большую часть продовольствия почему-то везут в Евросоюз.

Путин подчеркнул, что все, практически все зерно, отправлено в страны ЕС. По всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего 2 корабля. Только 2 из 87! Всего 3 процента.

На этом фоне российский лидер задумался об ограничении вывоза зерна из Украины в Европу.

14 марта 2023 года замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также был подтвержден ее пакетный характер.

Как сообщил Грушко, Россия продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.