Маск: США в будущем ожидает «большая расплата» из-за низкой рождаемости Фото: REUTERS

США в будущем ожидает «большая расплата» из-за низкой рождаемости, написал Илон Маск в соцсети.

«Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония – опережающий индикатор», - заявил Маск.

Такими словами прокомментировал миллиардер публикацию Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе.

Как писал сайт KP.RU, 14 февраля 2023 года в Общественной палате России предложили снизить пенсионный возраст февраля для многодетных отцов.

Согласно инициативе, за каждого ребенка пенсионный возраст будут понижать на один год. Отмечалось, что в стране уже немало мер поощрения многодетных мам, а вот многодетные отцы подобных привилегий не имеют, и даже капитал в стране есть материнский, а отцовского нет.

Сайт KP.RU проводил по этому поводу опрос и узнал, каких мер не хватает в стране для поощрения многодетных отцов.

в марте 2023 года Илон Маск заявил, что арест бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему сокрушительную победу на президентских выборах 2024 года.