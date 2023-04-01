Mysl Polska: Поляков готовят к конфликту с Россией Фото: REUTERS

Общественность Польши готовят к конфликту с Россией, что напоминает действия польского правительства межвоенного периода XX века, об этом заявил заявил Эугениуш Зинкевич в журнале Mysl Polska.

«Современная политическая пропаганда в Польше работает так же, как и во времена между мировыми войнами, активно используя приёмы, популярные у существовавшего на тот момент режима…», - написал в статье Зинкевич.

Автор отметил, что тогда полякам насаждали милитаристскую пропаганду, гласящую, что поляки достаточно сильны, чтобы дать отпор Германии.

Журналист указал, что французы и англичане постоянно обманывали поляков при совместных войнах.

Зинкевич обратил внимание на «братания» современных польских политиков с Зеленским, которые сопровождаются «вульгарной непосредственностью» и «бесцеремонностью» в отношении ядерной державы — России.

Как писал сайт KP.RU, 19 марта 2023 года посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что в случае поражения Украины Варшава вступит в конфликт, и войдёт в прямую конфронтацию с Россией.

По его мнению, речь идёт, якобы, о «защите идеологии западного мира». Весь украинский конфликт, уверен посол, это «сражение за базовые ценности и культуру Запада».

Немного позже посольство Польши во Франции выступило с опровержением и заявило о неверной интерпретации в отрыве от контекста слов посла Росцишевского.

В посольстве утверждали, что посол четко говорит, что «Польша не является стороной конфликта, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте».

В ноябре 2022 года глава СВР России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

В октября 2022 года бельгийский портал Modern Diplomacy сообщал, что Польша ведет подготовку плацдарма для интервенции и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.