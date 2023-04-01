Российские военные уничтожили две ДРГ противника на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки сил «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные (ДРГ) группы ВСУ, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя БПЛА, вскрыли и огнем САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две ДРГ», - рассказал Зыбинский.

Он отметил, что российские силы также сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило о ликвидации до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

Также «Южная» группировка ВС РФ на этом направлении уничтожила 21 единицу техники.

Ведомство отмечало, что артиллерийские подразделения ВС России при поддержке авиации и ракетных войск нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в 76 районах. Суммарные потери украинской армии за прошедшие сутки составили до 440 военнослужащих.