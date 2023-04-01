На Донецком направлении уничтожено два украинских опорных пункта Фото: Александр КОЦ

Штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Юг» на Донецком направлении уничтожили два украинских опорных пункта, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовыми подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке танков и бронетранспортеров уничтожено два опорных пункта ВСУ», - заявил Бигма.

Он отмечал, что в ходе боя потери противника составили до 15 человек.

Как писал сайт KP.RU, военнослужащие группировки сил «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ группы ВСУ.

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя БПЛА, вскрыли и огнем САУ «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две ДРГ», - рассказал Зыбинский.

Российские силы также сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки.

Напомним, Минобороны России сообщило о ликвидации до 260 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.