В России выявлено 9 946 новых случаев заражения коронавирусом 1 апреля 2023 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России выявлено 9 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в субботу, 1 апреля 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, которые были представлены Оперативным штабом, за прошедшие сутки было подтверждено 36 летальных исходов, выписано в связи с выздоровлением 12 284 человека, что на 5,3% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 31 марта. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 164 человека, на 11% меньше по сравнению, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 1 апреля 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 22 646 535. Жертвами COVID-19 стало 397 281 заболевших, а из больниц выписали 22 007 788 пациентов.