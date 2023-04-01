Американист оценил политические перспективы Трампа на фоне уголовных обвинений Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп может использовать в своих интересах во время предвыборной кампании уголовные обвинения, выдвинутые против него по делу о мошенничестве. Такой мнение в беседе с Lenta.ru высказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, указав на то, что экс-глава Белого дома использует данную ситуацию в свою пользу по максимуму.

«Трамп ведь популист. Он общается с избирателями напрямую через социальные сети. Мы знаем, как он это преподнес, он даже призвал всех выйти на протесты. Я думаю, он так и будет себя вести», - заявил американист.

Рогулев заявил, что последователи Трампа воспримут такое поведение, как преследование по политическим причинам, поэтому все это «вызовет только гнев и возмущение».

Как писал RT, предъявление обвинений Трампу уже сочли попыткой вмешательства в выборы президента США 2024 года. Так спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что оппоненты экс-главы Белого дома превратили правосудие в политическое оружие.

Политолог Данила Гуреев в беседе с телеканалом «360» заявил, что американская элита намерена не допустить возвращения к власти Трампа, поэтому теперь в ход пойдут любые меры вплоть до ареста.