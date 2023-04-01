Гастроэнтеролог Мельникова заявила, что теплое молоко помогает уснуть и лучше выспаться Фото: Shutterstock

Гастроэнтеролог, заместитель главного врача Клинического госпиталя на Яузе Екатерина Мельникова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что теплое молоко помогает уснуть, а также лучше выспаться.

Специалист уточнила, что молоко благоприятно влияет на сон за счет содержания триптофана, который является предшественником мелатонина, что способствует быстрому засыпанию, а также более качественному сну.

Тем не менее, врач предупредила, что прием молока перед сном подойдет не всем. Как заявила специалист после 25 лет у многих начинает вырабатываться лактазная недостаточность, что не дает хорошо и быстро переварить молоко, в результате чего при употреблении молока «на ночь в чистом виде может, с одной стороны, улучшить засыпание, а с другой стороны, из-за плохого переваривания вызвать вздутие, метеоризм и тем самым нарушить весь эффект, которого пытается добиться человек».

Мельникова рекомендовала при проблемах со сном обратить внимание и на бананы, где кроме триптофана есть много калия и магния, которые расслабляют мышцы, помогая хорошему засыпанию. Она также рекомендовала обратить внимание на добавки, содержащие магний.

Доктор медицинских наук Ринат Гимранов заявил, что чуткий сон связан с интенсивной умственной работой днем, а также гормональным дисбалансом и стрессом. Как писал ФАН, эксперт рекомендовал исключить кофеин, а также интенсивные тренировки перед сном для улучшения его качества.

Как сообщал RT, врач-диетолог кандидат медицинских наук Юлия Чехонина заявила, что сон улучшит отказ от сахара.